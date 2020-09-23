В музее "Синебрюхофф" Национальной галереи Финляндии (г. Хельсинки) состоялась церемония открытия выставки «Тьеполо — Венеция на Севере».

В музее "Синебрюхофф" Национальной галереи Финляндииг. Хельсинки) состоялась церемония открытия выставкиТьеполо — Венеция на Севере».В 2020 году исполнилось 250 лет со дня смерти Джованни Баттиста Тьеполо, выдающегося венецианского живописца, последнего универсального европейского мастера, продолжателя традиции художников Ренессанса.Выставка, подготовка которой длилась четыре года, призвана рассказать о том, как талант Тьеполо был признан далеко за пределами Италии — в Северной Европе — и посмертной славе художника.В международном выставочном проекте приняли участие три российских музея: Государственный Эрмитаж, ГМИИ имА. С. Пушкинав Москве, Муромскийисторико-художественныймузей, сообщила пресс-служба МИХМ.Из собрания Муромского музея на выставке представлена живописная работа Д. ТьеполоМадонны с младенцем и Иоанном Крестителем» конца XVIII в.Работа Тьеполо поступила в Муромский музей в декабре 1918 г. из Карачаровского имения графов Уваровых, в 1994—1995 гг. она была отреставрирована и исследована в отделе масляной живописи ВХНРЦ им. академикаИ. Э. ГрабаряНапомним, что венецианский мастер живописи Джованни Баттиста Тьеполо1696−1770) вместе со своими сыновьями Джованни Доменико1727−1804) и Лоренцо1736−1776) создали престижную и преуспевающую мастерскую, которая получала заказы от венецианских дворянских семей, иностранных принцев и королей. Богатые коллекционеры сразу заинтересовались творчеством Тьеполо, его работы находятся в частных коллекциях Швеции, Дании и России.