Злоумышленница нашла банковскую карту на улице и несколько раз использовала её для оплаты покупок в магазинах.

8 сентября текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что днем ранее она потеряла банковскую карту, а затем на ее сотовый телефон стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств, после чего банковскую карту она заблокировала.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах по карте. В результате проделанной работы по подозрению в причастности к хищению денежных средств была задержана женщина цыганской народности.Задержанная свою вину признала и пояснила, что банковскую карту нашла на улице и решила оставить себе. Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленница неоднократно использовала ее для совершения покупок в магазинах города. Когда денежные операции по карте были заблокированы, она выбросила ее.Общий ущерб, причиненный законной владелице карты, превысил 3 500 рублей.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.