В музее "Синебрюхофф" Национальной галереи Финляндии (г. Хельсинки) состоялась церемония открытия выставки «Тьеполо — Венеция на Севере».
В музее "Синебрюхофф" Национальной галереи Финляндии
(
г. Хельсинки) состоялась церемония открытия выставки
«
Тьеполо — Венеция на Севере».
В 2020 году исполнилось 250 лет со дня смерти Джованни Баттиста Тьеполо, выдающегося венецианского живописца, последнего универсального европейского мастера, продолжателя традиции художников Ренессанса.
Выставка, подготовка которой длилась четыре года, призвана рассказать о том, как талант Тьеполо был признан далеко за пределами Италии — в Северной Европе — и посмертной славе художника.
В международном выставочном проекте приняли участие три российских музея: Государственный Эрмитаж, ГМИИ им
А. С. Пушкина
в Москве, Муромский
историко-художественный
музей, сообщила пресс-служба МИХМ.
Из собрания Муромского музея на выставке представлена живописная работа Д. Тьеполо
«
Мадонны с младенцем и Иоанном Крестителем» конца XVIII в.
Работа Тьеполо поступила в Муромский музей в декабре 1918 г. из Карачаровского имения графов Уваровых, в 1994—1995 гг. она была отреставрирована и исследована в отделе масляной живописи ВХНРЦ им. академика
И. Э. Грабаря
.
Напомним, что венецианский мастер живописи Джованни Баттиста Тьеполо
(
1696−1770) вместе со своими сыновьями Джованни Доменико
(
1727−1804) и Лоренцо
(
1736−1776) создали престижную и преуспевающую мастерскую, которая получала заказы от венецианских дворянских семей, иностранных принцев и королей. Богатые коллекционеры сразу заинтересовались творчеством Тьеполо, его работы находятся в частных коллекциях Швеции, Дании и России.