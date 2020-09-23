Это пешеходный переход на проспекте Ленина, 65. Только за прошлый год здесь сбили трёх человек.

Во Владимире еще на одном опасном участке дороги установят светофор. Это пешеходный переход на проспекте Ленина, 65. Только за прошлый год здесь сбили трёх человек.На строительство выделили более полутора миллионов рублей. Большая часть - из областного бюджета. Светофор появится до конца октября. Правда, многим автомобилистам такая идея не нравится. По их мнению, светофор может затруднить выезд с улицы Ставровской в сторону центра. Активисты движения "Народный контроль" предлагают уставить либо перекрестный светофор, либо полностью убрать пешеходный переход.