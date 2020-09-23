В результате межгосударственной операции «Розыск» совместно с министерствами внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ.

В результате межгосударственной операции «Розыск» совместно с министерствами внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ.В результате проведения розыскных мероприятий было установлено местонахождение 15 осужденных, находящихся в розыске по линии УФСИН России по Владимирской области, сообщила пресс-служба ведомства.Особо было отмечено, что основной категорией разыскиваемых лиц УФСИН России по Владимирской области являются осужденные, которым назначено уголовное наказание не связанное с лишением свободы. Или осужденные, которым судом определено самостоятельное следование к месту отбывания наказания.Примечательно, что для установления местонахождения разыскиваемых лиц, оперативными сотрудниками проведена огромная работа по изучению социальных связей и круга общения осужденных. В поиске беглецов важны даже самые незначительные детали."Например, оперуполномоченным было известно о наличии у фигуранта собаки. И тут помог случай, рассказали сотрудники УФСИН. - При проверке адреса оперативные сотрудники обратили внимание на собаку, которая царапала двери подъезда неподалеку. Была промозглая погода, шел дождь, оперуполномоченные пожалели и пустили животное. Собака прибежала к одной из дверей, которую открыла разыскиваемая женщина. В своей квартире она не проживала, а пряталась у соседки".В итоге, ее задержали.