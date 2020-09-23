Купель-часовню рядом с поселком Великодвосикий возвели жители на собственные средства

Рядом с поселком Великодворский Гусь-Хрустального района появился новый святой источник. Идея его создания принадлежит Андрею Скворцову – уроженцу поселка. Он уже давно вместе со своими земляками восстанавливает и облагораживает живописные места вокруг Великодворского.«Идею постройки купели-часовни я вынашивал долгое время. А в прошлом году мы с единомышленниками решили восстановить все родники в окрестностях нашего посёлка. Однажды, рассказал ребятам о своей идее, показал место, где можно возвести купель. Решение о строительстве было принято единодушно. В начале мы собрали необходимые средства и купили бетонное кольцо для основания», - рассказал Андрей в интервью порталуНачинание активиста поддержало большинство жителей поселка. На средства, собранные жителями были закуплены строительные материалы, а на праздник Рождества Пресвятой Богородицы источник был освящен.Фото сайта Гусь-Инфо