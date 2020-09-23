Патриотическое воспитание – прежде всего. Во Владимире прошёл круглый стол под эгидой Общественной палаты региона. Представители общественных объединений, органов власти, сферы

Патриотическое воспитание – прежде всего. Во Владимире прошёл круглый стол под эгидой Общественной палаты региона. Представители общественных объединений, органов власти, сферы образования и культуры обсуждали перспективы патриотического воспитания граждан во Владимирской области. Среди тех, кто поделился опытом в этом направлении – Сергей Ревин. Космонавт-испытатель и Герой России рассказал, что любовь к Родине можно воспитывать через