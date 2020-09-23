Получили удостоверения, выбрали председателя и главу города. Речь о депутатах владимирского Горсовета 28-го созыва. Первое заседание в новом составе из-за коронавирусных ограничений

Получили удостоверения, выбрали председателя и главу города. Речь о депутатах владимирского Горсовета 28-го созыва. Первое заседание в новом составе из-за коронавирусных ограничений проходило в закрытом формате. Журналисты следили за процессом по видеотрансляции на сайте мэрии. Напомним, в середине сентября на голосовании владимирцы выбрали 25 человек. Именно они ближайшие 5 лет и будут представлять интересы горожан