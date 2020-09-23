Президент Белоруссии Александр Лукашенко затеял конституционную реформу, чтобы передать власть своему старшему сыну Виктору. Такого мнения придерживается политолог Андрей Суздальцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко затеял конституционную реформу, чтобы передать власть своему старшему сыну Виктору. Такого мнения придерживается политолог Андрей Суздальцев.Об изменении основного закона глава государства говорит уже пятый год. Суздальцев уверен, что реформу Конституции Лукашенко инициировал с единственной целью – передать власть старшему сыну Виктору.По мнению эксперта, следующие два года будут временем подготовки к транзиту власти. После этого президентом станет Виктор Лукашенко. "Тут кандидатура одна – только сын", – уверен Суздальцев.Политолог Сергей Марков придерживается другого мнения. Передача власти по наследству была бы возможна, если бы в Белоруссии была благоприятная экономическая ситуация, считает эксперт.Марков считает, что оставлять президентское кресло конкретному человеку Лукашенко не хочет. На взгляд эксперта, белорусский лидер намерен провести реформы по образцу Молдавии и Грузии, создав в республике несколько центров власти.Это означает резкое ослабление президентской власти и перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной властью. Сохранение всех рычагов управления страной в руках одного человека несет угрозу для Лукашенко, поскольку следующий лидер может инициировать его уголовное преследование, сказал Марков в интервью "Московскому комсомольцу".Старшему сыну Александра Лукашенко Виктору 44 года. Он является помощником президента по национальной безопасности. Эксперты называют его куратором силового блока республики.В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил в должность президента в шестой раз. Церемония прошла в обстановке секретности: заранее о ней не сообщали. Инаугурация состоялась во Дворце независимости. Перед этим силовики перекрыли центр Минска.