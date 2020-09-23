Церемония вступления Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии вызвала много вопросов. Мероприятие проходило в обстановке строгой секретности, точная дата инаугурации до последнего скрывалась.

Церемония вступления Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии вызвала много вопросов. Мероприятие проходило в обстановке строгой секретности, точная дата инаугурации до последнего скрывалась.Политолог Андрей Казакевич предположил, что тайная церемония свидетельствует о неуверенности руководства республики. Власть осознает слабость своих позиций внутри и за пределами страны, и поэтому пошла на такой шаг.По словам эксперта, Александр Лукашенко опасался, что во время инаугурации в Минске и других городах могут пройти массовые акции протеста, и скрыл дату. Казакевич допустил, что новая волна демонстраций пройдет уже в эти выходные.Примечательно, что некоторые участники мероприятия даже не знали, куда именно их пригласили. Эксперт объяснил это недоверием к чиновникам. Вероятно, в правящей номенклатуре есть внутренние проблемы."Это выглядит странно и беспомощно", – резюмировал Казакевич.Напомним, что церемония прошла утром 23 сентября во Дворце независимости в Минске. Мероприятия посетили высшие должностные лица, депутаты и некоторые чиновники. Также среди гостей заметили деятелей культуры и науки.заявил о провале цветной революции. По его словам, большинство его соотечественников сделали правильный выбор. Белорусы показали, что не хотят терять страну.