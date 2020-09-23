23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония прошла за два месяца до истечения срока его полномочий. Поспешную инаугурацию политика прокомментировали эксперты.

23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония прошла за два месяца до истечения срока его полномочий. Поспешную инаугурацию политика прокомментировали эксперты.Церемония прошла в среду утром во Дворце независимости в Минске. Примечательно, что дата вступления Александра Лукашенко в должность президента до последнего скрывалась. Информация просочилась в прессу только после самой инаугурации.На мероприятии присутствовали высшие должностные лица, депутаты, представители местных органов управления, а также некоторые деятели культуры и спорта. Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, передает агентство БелТА.Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предположил, что поспешная церемония связана с неуверенностью Батьки в себе. "Он очень хочет закрепить свою легитимность", – рассказал эксперт.Безпалько предположил, что инаугурация Лукашенко вызовет новую волну акций протеста в республике. Теперь к демонстрантам присоединятся даже те, кто устал от противостояния, уточняет телеграм-канал РИА Новости.Отметим, что митинги и забастовки в Белоруссии проходят уже более шести недель. Протестующие требуют отставки , расследования преступлений силовиков и освобождения всех политических заключенных.Согласно данным независимых СМИ, в акциях протеста участвуют более одного миллиона граждан. Сотни человек пострадали в результате столкновений с сотрудниками силовых ведомств. Известно по меньшей мере о трех погибших.