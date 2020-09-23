В России посещать фитнес-клубы можно будет за счёт работодателя? Депутаты областного ЗакСобрания подготовили изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Авторы утверждают, что

В России посещать фитнес-клубы можно будет за счёт работодателя? Депутаты областного ЗакСобрания подготовили изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Авторы утверждают, что документ – в духе времени, и отражает Президентские задачи. Цель данной инициативы – не просто снизить налоги для предпринимателей, но и привлечь население к занятиям спортом. Согласно поручению президента, к 2030-му году доля