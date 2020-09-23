Президент России Владимир Путин встретился в среду с членами Совета Федерации. Политик высказался о материнском капитале и помощи бедным гражданам.

Президент России Владимир Путин встретился в среду с членами Совета Федерации. Политик высказался о материнском капитале и помощи бедным гражданам.В ходе выступления президент сообщил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января следующего года его сумма вырастет на 23 тысячи рублей и составит639тысяч рублей. При рождении первого ребенка семья получит около 484 тысяч рублей.Также Владимир Путин заявил о необходимости поддержать бедных граждан. Россиянам с низким доходом важно помочь справиться с непростыми жизненными обстоятельствами. Их жизнь должна измениться в лучшую сторону, отметил глава России.Одним из главных способов борьбы с бедностью в России должен стать социальный контракт. Это договор между органом социальной защиты и гражданином. Человек обязуется получить дополнительное образование, найти работу и начать развивать свое дело.Соглашение будет внедряться по всей стране со следующего года. На реализацию проекта из федерального бюджета выделят более 26 миллиардов людей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в этом году контракты заключили более 300 тысяч граждан.Кроме того, президент рассказал, что уровень безработицы продолжает расти и сейчас превышает 6%. Путин поручил в следующем году восстановить занятость, помочь потерявшим работу людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли прокормить себя и своих близких.