Житель Владимира оказался на скамье подсудимых из-за пьянки со смертельным исходом. 32-летний мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшему его смерть.

Житель Владимира оказался на скамье подсудимых из-за пьянки со смертельным исходом. 32-летний мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшему его смерть. Как установили следователи СК России и суд, преступление было совершено 22 февраля. В тот день знакомый подсудимого отмечал день рождения, мужчине исполнялось 44 года. Спиртные напитки мужчины начали распивать еще утром,