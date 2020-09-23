Число ценителей японской кухни среди наших соотечественников растет изо дня в день. Особенно популярны роллы, в которых суши-повара миксуют не только восточные вкусы, но и привычные для нас сочетания продуктов. Кроме быстрого утоления голода, каждая порция насыщает организм растительной клетчаткой, йодом, полезными жирными кислотами и другими микроэлементами, необходимыми в ежедневном рационе.

Число ценителей японской кухни среди наших соотечественников растет изо дня в день. Особенно популярны роллы, в которых суши-повара миксуют не только восточные вкусы, но и привычные для нас сочетания продуктов. Кроме быстрого утоления голода, каждая порция насыщает организм растительной клетчаткой, йодом, полезными жирными кислотами и другими микроэлементами, необходимыми в ежедневном рационе.Классическое сочетание продуктовРоллы представляют собой разрезанный на равные части рулет, сформированный из последовательно соединенных ингредиентов:нори — тонких листов из высушенных спрессованных водорослей, скрепляющих ролл и придающих ему ненавязчивый солоноватый вкус;риса специального сорта — маринуемого после варки в смеси рисового уксуса и приправ;начинки — в классической японской рецептуре используют рыбу, морепродукты, омлет и овощи.Ресторан Фарфор предлагает заказ на дом роллов не только с традиционной для родины суши начинкой, но и с хорошо прижившиеся в Европе сеты с курицей, мягкими сортами сыра и другими западными ингредиентами.Различные способы приготовленияРоллы входят в тройку по частоте заказов на дом, в большинстве стран мира. Причина такой популярности — разнообразие вкусовых сочетаний, основанных на свежих, полезных и доступных продуктах. Ресторан ежедневно доставляет ценителям японской кухни порции как классического, так и модернизированного типов:хусомаки, футомаки — с одно- или многокомпонентной начинкой;урамаки или наизнанку — с рисовым верхним слоем;запеченные — готовые кусочки дополнительно запекают с другими ингредиентами;в темпуре — обжаренные во фритюре в специальном кляре;Филадельфия — с одноименным сливочным сыром в начинке.В онлайн-меню ресторана Фарфор можно найти вегетарианские (без рыбы, мяса и морепродуктов), сырные (с начинкой из нескольких сортов сыра) и другие виды роллов, приготовленных по авторским рецептам.Подготовка и комплектация заказаДетальную фотографию каждой порции с подробным описанием компонентов можно изучить на сайте ресторана. Для формирования суши и роллов повара используют самые свежие продукты. Приготовление блюда начинают только после поступления заявки. При предварительном заказе работу над сетом заканчивают непосредственно перед выполнением доставки. Все заказы комплектуются традиционными для японской кухни добавками (соевым соусом, маринованным имбирем и васаби), а также дополнительными аксессуарами (палочками для еды, зубочистками, салфетками, жевательной резинкой).Регулярное проведение акций рестораном доставки готовой еды Фарфор дает клиентам возможность оценить все рецепты, предлагаемые суши-поварами. После каждого заказа на накопительном счете заказчика увеличивается сумма бонусов, которую можно истратить на новые вкусные блюда.