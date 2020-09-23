Супружеская пара грибников из Бийска случайно нашла в лесу метеорит. Вес камня из космоса составлял полкилограмма. Сибиряки рассказали, что обычного булыжника находку отличало ..

Супружеская пара грибников из Бийска случайно нашла в лесу метеорит. Вес камня из космоса составлял полкилограмма.Сибиряки рассказали, что обычного булыжника находку отличало удивительное свойство: к нему начали притягиваться предметы. Именно тогда грибники предположили, что нашли метеорит. Они отдали его в Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет, где доктор геологических наук Анатолий Гусев подтвердил их догадки, сообщаетОн выяснил, что в составе метеорита много железа. При этом камень пролежал среди деревьев не менее 20 лет. В дальнейшем его планируют передать во ВСЕГЕИ имени Карпинского, где будут подробно изучены его свойства и химический состав.