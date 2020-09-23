Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и совершил наезд на стоящие на проезжей части автомобили и пешехода, находящегося рядом с ними...

СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погибли люди.Установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» с прицепом следовал по МКАД со стороны Профсоюзной улицы в направлении Ленинского проспекта. В районе 40 км водитель не справился с управлением и совершил наезд на стоящие на проезжей части автомобили «Тойота» и «Лада», а также на пешехода, находящегося около данных транспортных средств.В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу и водителю автомобиля Тойота причинены телесные повреждения, от которых они скончались на месте. Пассажир автомобиля Тойота получил телесные повреждения, которые согласно заключению эксперта квалифицируются как тяжкий вред здоровью человека.По данному факту СЧ СУ УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении водителя автомобиля «Мерседес» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53