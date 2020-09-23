Житель столицы незаконно зарегистрировал в своей квартире на улице Буракова граждан РФ, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Соколиная гора ГУ МВД России по г. Москве установили факт фиктивной постановки на учет граждан России.Установлено, что 44-летний житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной в доме на улице Буракова, граждан РФ, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту дознанием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73