Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Политик назвала прошедшую в Минске церемонию фарсом.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Политик назвала прошедшую в Минске церемонию фарсом.Оппозиционер выпустила в среду видеообращение к соотечественникам. В ходе выступления Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко больше не является легитимным президентом Белоруссии. Его приказы силовикам больше не подлежат исполнению.Тихановская назвала себя единственным лидером белорусов. По ее словам, сейчас граждане должны объединиться и начать вместе строить новую Белоруссию. "Лукашенко ушел на пенсию", – приводит слова оппозиционера телеграм-канал "Пул Первой".Экс-кандидат в президенты добавила, что европейские лидеры выступают на стороне протестующих. Они поддерживают народ в желании провести новые выборы главы государства. Некоторые пообещали инвестиционные пакеты в случае победы демократии."Вместе мы победим", – заключила Тихановская.Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. По подсчетам Центризбиркома, Александр Лукашенко получил более 80% поддержки. За его главного оппонента отдали голос около 10% жителей республики.Через несколько дней после обнародования итогов оппозиционер переехала в Литву. Пресс-секретарь объяснила, что перед Светланой Тихановской : либо покинуть страну, либо оставить детей сиротами.