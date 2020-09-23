Московский парламентарий был задержан 20 августа по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его поместили под домашний арест до 18 октября.

Московский парламентарий был задержан 20 августа по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его поместили под домашний арест до 18 октября.Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве завершило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденном в августе в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева. Правоохранители установили, что его противозаконные действия нанесли большой урон бюджету города.По версии следствия, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев каждый месяц представлял аппарату Мосгордумы документы о расходах, содержавших ложные сведения. В частности, парламентарий указывал, что выдавал своему помощнику премию в размере от 350 до 850 тысяч рублей за выполнение особо сложны заданий. Но стражи порядка убеждены, что на деле депутат умышленно присваивал эти средства.Ущерб, причиненный бюджету столицы действиями Олега Шереметьева, Следственный комитет оценил в два миллиона рублей. В ведомстве подчеркнули, что преступные махинации удалось пресечь благодаря совместной работы СК, московской прокуратуры и других правоохранительных органов.В ГСУ СК России утверждают, что собрали убедительные доказательства вины чиновника. Среди них есть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как депутат получал деньги. Следователи пояснили, что эти моменты совпадали по времени с выписками с банковских счетов и показаниями свидетелей.Теперь дело Олега Шереметьева будет передано в прокуратуру, которая решит вопрос о выдвижении обвинения. Затем оно будет предоставлено суду.