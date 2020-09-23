Как сообщалось ранее, 21 сентября в полицию поступило сообщение о пропаже несовершеннолетней жительницы г. Москвы, 2008 года рождения.

Как сообщалось ранее, 21 сентября в полицию поступило сообщение о пропаже несовершеннолетней жительницы г. Москвы, 2008 года рождения.Девочку видели возле общеобразовательного учреждения, расположенного в 5-м Монетчиковском переулке, после чего о ее местонахождении ничего не было известно.Немедленно после получения сообщения полицейскими были организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения школьницы. Также к поисковым мероприятиям привлекались волонтеры.В результате принятых мер, девочка была обнаружена.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве