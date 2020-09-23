Как сообщалось ранее, 21 сентября в полицию поступило сообщение о пропаже несовершеннолетней жительницы г. Москвы, 2008 года рождения.
Как сообщалось ранее, 21 сентября в полицию поступило сообщение о пропаже несовершеннолетней жительницы г. Москвы, 2008 года рождения.
Девочку видели возле общеобразовательного учреждения, расположенного в 5-м Монетчиковском переулке, после чего о ее местонахождении ничего не было известно.
Немедленно после получения сообщения полицейскими были организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения школьницы. Также к поисковым мероприятиям привлекались волонтеры.
В результате принятых мер, девочка была обнаружена.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве