Сообщение о возгорании в квартире 11-го дома по улице Гагарина поступило в 5. 47.

В Александрове ранним утром произошел смертельный пожар. Сообщение о возгорании в квартире 11-го дома по улице Гагарина поступило в 5. 47. Площадь пожара составила 4 кв. м. К сожалению, в квартире обнаружен погибший мужчина. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 12 человек. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Кроме того часом ранее в городе Струнино Александровского района пожарные тушили загоревшийся автомобиль. Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Погибших и пострадавших нет.