Сегодня отмечается Международный день жестовых языков. Инициатором резолюции выступила Всемирная федерация глухих.

Сегодня, 23 сентября отмечается Международный день жестовых языков. Инициатором резолюциивыступила Всемирная федерация глухих.По данным этой организации, в мире проживает свыше 70 миллионов глухих людей, для которых жестовый язык является основной формой общения с внешним миром.Мировое сообщество признаёт жестовые языки полноправными естественными языками. Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» уже четвертый год ведет обучение специалистов основам жестового языка. Одними из первых им овладели владимирские полицейские. Жестовый язык также является частью профессиональных навыков социальных работников, педагогов специализированных школ-интернатов и детских садов, специалистов регионального отделения общества глухих, а также сурдопереводчиков центра образования инвалидов ВлГУ. Кроме того, исполнилось четыре года диспетчерской служба регионального отделения Всероссийского общества глухих. За это время в нее обратились около 7 тысяч человек.Наиболее востребованы запись к врачу, вызов специалиста-сурдопереводчика на дом и онлайн-консультации. Для общения с диспетчером или консультантом инвалиды по слуху используют скайп, вайбер и ватсап.«Говорящие руки». Именно так иногда называют сурдопереводчиков. Люди, которые рушат стену непонимания, люди, которые помогают каждый день. Согласно, исследованиям ученых, эта профессия одна из самых сложных. Сурдопереводчики испытывают колоссальные нагрузки. Сравнимые с работой на опасных промышленных предприятиях."Радио России-Владимир"