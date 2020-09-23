В МЧС напоминают, использование неисправных бытовых приборов может закончиться трагедией. В Александрове пожарным пришлось ликвидировать возгорание в пятиэтажке. ЧП случилось на улице

В МЧС напоминают, использование неисправных бытовых приборов может закончиться трагедией. В Александрове пожарным пришлось ликвидировать возгорание в пятиэтажке. ЧП случилось на улице Гагарина. По прибытии на место подразделения МЧС установили, что пламя бушует в районе кухне в одной из квартир на 4 этаже. Сильный дым распространился уже на последний, 5 этаж многоквартирного дома. Оттуда пришлось