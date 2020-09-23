В МЧС напоминают, использование неисправных бытовых приборов может закончиться трагедией. В Александрове пожарным пришлось ликвидировать возгорание в пятиэтажке. ЧП случилось на улице
<a href="https://33live.ru/novosti/23-09-2020-v-aleksandrove-iz-za-xolodilnika-sluchilas-tragediya.html" target="_blank">В Александрове из-за холодильника случилась трагедия?</a> - В МЧС напоминают, использование неисправных бытовых приборов может закончиться трагедией. В Александрове пожарным пришлось ликвидировать возгорание в пятиэтажке. ЧП случилось на улице
[url=https://33live.ru/novosti/23-09-2020-v-aleksandrove-iz-za-xolodilnika-sluchilas-tragediya.html]В Александрове из-за холодильника случилась трагедия?[/url] - В МЧС напоминают, использование неисправных бытовых приборов может закончиться трагедией. В Александрове пожарным пришлось ликвидировать возгорание в пятиэтажке. ЧП случилось на улице