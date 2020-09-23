Несмотря на многочисленные акции протеста, президент Белоруссии Александр Лукашенко не спешит покидать насиженное кресло. Представитель координационного совета оппозиции Максим Богрецов ..

Несмотря на многочисленные акции протеста, президент Белоруссии Александр Лукашенко не спешит покидать насиженное кресло. Представитель координационного совета оппозиции Максим Богрецов назвал необходимое условие для ухода Батьки в отставку.Блицкрига у белорусской оппозиции не получилось. Государственный аппарат, пребывавший в первые дни протестов в растерянности, сумел мобилизовать силы и удержать ситуацию. Оппозиция еженедельно проводит массовые акции протеста, но большого впечатления на Александра Лукашенко они не производят – уходить в отставку президент отказывается.Что может заставить Батьку изменить решение? Член координационного совета оппозиции, топ-менеджер IT-компании EPAM Максим Богрецов считает, что ахиллесова пята режима Александра Лукашенко – экономика.Ситуацию в пользу оппозиции переломит не уличная активность, а стремительно ухудшающаяся ситуация в экономике, уверен он. На днях стало известно о выдачей Россией очередного кредита на 1,5 миллиарда рублей. Однако большая его часть будет потрачена на реструктуризацию прошлых долгов.Из-за Лукашенко белорусская экономика стремительно идет ко дну, заявил Богрецов. Рано или поздно это заставит президента пойти на уступки и начать переговоры о передаче власти, уверен оппозиционер.Он напомнил, что раньше белорусскую экономику щедро спонсировала Россия. И пока ситуация была стабильной, бизнес был готов к компромиссам с властью, отметил Богрецов."Но сейчас этого нет, и страна начинает сильно дрейфовать в сторону Северной Кореи, особенно после слов Лукашенко о закрытии границ", – сказал оппозиционер в комментарии порталу "Народная воля".Ситуацию для режима Лукашенко усугубляет его нелегитимность в глазах значительной части белорусского общества, считает топ-менеджер. Правовой дефолт власти ведет экономическому и социальному краху, подчеркнул оппозиционер.В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. По воскресеньям оппозиция уже традиционно проводит большие митинги. Ряд членов координационного совета были задержаны или вынуждены бежать из страны.