В скором времени депутаты ГД внесут на рассмотрение законопроект о запрете бучения граждан России на зарубежных курсах неправительственных организаций (НПО), которые признаны в нашей стране нежелательными. Об этом сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России Василий Пискарев.

В скором времени депутаты ГД внесут на рассмотрение законопроект о запрете бучения граждан России на зарубежных курсах неправительственных организаций (НПО), которые признаны в нашей стране нежелательными. Об этом сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России Василий Пискарев.Пакет состоит из пяти законопроектов, рассказал парламентарий. "Основная концепция – это запрет на работу и последствия деятельности зарубежных НПО, признанных нежелательными в России", – сказал Пискарев. Депутат уточнил, что в настоящее время в этот список входят 29 организаций.Раньше они действовали в России, но были признаны нежелательными из-за вмешательства в дела нашей страны. Сейчас эти организации расположились на территории сопредельных стран."И туда они рекрутируют постоянно молодежь в свои ряды, готовят профессиональных провокаторов, которых мы часто видим во главе неких массовых акций", – сказал Пискарев в эфире "Дума ТВ".Обучение за границей деструктивным действиям должно преследоваться по закону, подчеркнул парламентарий. Поправки предполагают административное наказание.Теперь пакет документов должно одобрить правительство. А в скором времени поправки поступят на рассмотрение нижней палаты, уточнил Пискарев.