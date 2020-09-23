Мероприятия прошли в рамках профилактической акции «Неделя дорожной безопасности».

В рамках профилактической акции «Неделя дорожной безопасности» сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели урок с учащимися Уршельской школы.В ходе встречи госавтоинспекторы напомнили ребятам о культуре безопасного поведения на улицах, дорогах и в общественных местах. Полицейские также рассказали о значении основных дорожных знаков, различиях и видах светофорных объектов, особое внимание уделив «дорожным ловушкам».После беседы правоохранители предложили ребятам на практике проверить, насколько хорошо получилось усвоить материал. Вместе с сотрудником полиции мальчишки и девчонки проследовали на ближайшую к школе оживленную улицу, где рассказали об основных правилах безопасного поведения на дороге.В завершение мероприятия школьники поблагодарили правоохранителей за познавательное мероприятие, пообещав строго соблюдать правила дорожного движения.