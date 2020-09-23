В Муроме взорвали заброшенное здание зерноперерабатывающего комбината «Мукомол». Заброшку убрали с лица города с помощью направленного взрыва. Процесс попал на видео. Как сообщает портал

В Муроме взорвали заброшенное здание зерноперерабатывающего комбината «Мукомол». Заброшку убрали с лица города с помощью направленного взрыва. Процесс попал на видео. Как сообщает портал Муром24, взрыв был осуществлен по решению собственников объекта. Заброшенный элеватор уже давно был местом сбора подростков и асоциальных элементов. Здание было построено ещё в 80-х, но как рассказывают муромские журналисты, оказалось