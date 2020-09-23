По материалам проверки Владимирской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной добыче рыбы.

Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий проведен рейд на территории Государственного природного комплексного заказника «Давыдовский».08 сентября 2020 года выявлен факт установки неизвестными лицами незаконных орудий лова - 4 ставных сетей из лесочного материала. Их общая длина составила 66, 1 м, незаконные орудия лова извлечены из водоёма. В этот же день утром на акватории озера Красное был замечен мужчина, который вынимал рыбу из сетей и складывал улов в лодку. Браконьер был задержан сотрудниками ОМВД по Камешковскому району.По результатам проверки Владимирской природоохранной прокуратурой в органы внутренних дел направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях.