Им стал бывший глава города Сергей Найдухов. Его кандидатуру поддержали все 14 кандидатов.

В Радужном бывший глава города Сергей Найдухов стал председателем городского совета. Его кандидатуру поддержали все 14 кандидатов.В должности главы он работал с декабря 1995 года, принимал участие в закладке первого камня в основании города. Избирался на эту должность четыре раза. По словам Сергея Андреевича, конкуренты у него были, но депутаты голосовали за конкретные дела, а не слова.Сергей Найдухов, председатель Совета народных депутатов ЗАТО Радужный: «Основную задачу вижу в содействии администрации по всем направлениям, во благо жителей нашего города. Мой опыт работы на благо города еще пригодится нынешней администрации. Молодых депутатов, а у нас более половины молодых ребят избрались, и моя задача их нацеливать на конструктивную работу с администрацией нашего города».