Злоумышленник, имея на руках ключи и документы на машину потерпевшей, продал ее...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве и краже денежных средств.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 37-летней жительницы Московской области. По ее словам, она обратилась к малознакомому мужчине с просьбой помочь ей с ремонтом принадлежащего ей автомобиля марки «Митсубиси Лансер». Последний взял ключи и документы на транспортное средство и отогнал его в сервис. Однако впоследствии автомобиль заявительнице так и не вернули. Ущерб составил 350 тысяч рублей. Также из ее квартиры пропали денежные средства в размере 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний приезжий.Установлено, что гражданин, имея на руках ключи и документы на машину заявительницы, продал ее. Также злоумышленник воспользовался ключами от квартиры потерпевшей, которые она оставила ему, уезжая за город, и похитил оттуда денежные средства.В настоящее время похищенный автомобиль изъят, денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ «Кража», 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73