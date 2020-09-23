При обыске в квартире подозреваемого были обнаружены и изъяты предмет, похожий на пистолет, и части к нему, а также более 290 патронов...

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОУР УВД по СВАО и ОМВД России по району Северный задержан подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 45-летний житель столицы. При обыске в его квартире на бульваре Академика Ландау были обнаружены и изъяты предмет, похожий на пистолет, и части к нему, а также более 290 патронов.Согласно справке об исследовании изъятый пистолет относится к огнестрельному оружию промышленного производства с конструктивными изменениями, внесенными самодельным способом, и пригоден для производства выстрелов. Изъятые патроны являются боеприпасами калибра 9 мм и также пригодны к производству выстрелов. Представленные на исследование магазины и глушитель к основным составным частям огнестрельного оружия не относятся.Отделом дознания ОМВД России по району Северный г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29