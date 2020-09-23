Юридический институт ВлГУ приглашает на день открытых дверей - познакомиться с уникальными выставочными экспозициями.

Юридический институт ВлГУ приглашает на день открытых дверей - познакомиться с уникальными выставочными экспозициями.Учиться на примере великих можно в музейных экспозициях Юридического института Владимирского государственного университета. Даже на перемене можно окунуться в историю и вдохновиться работой общественных и государственных деятелей, политиков и юристов.Александр Капусткин, заместитель генерального директора по развитию Владимиро-Суздальского музея-заповедника, выпускник юридического института ВлГУ 2009 года: «Для нас важно, чтобы студенты, будущие юристы, в ходе своего обучения они впитывали лучшие образцы юридической науки и учились на хороших достойных примерах. А лучше примера, чем Сперанского для нас, тем более это наш земляк, представить трудно».На экспозиции "Известные юристы земли Владимирской" - фотографии и личные труды заслуженных сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, судебной системы и адвокатуры. Один из героев выставки - Александр Сухарев. Он передал экземпляры своих новых книг в коллекцию Юридического института.Любопытна и экспозиция контрафактной продукции: обувь, аксессуары, парфюмерия. Они используются на учебных занятиях. Неопытному взгляду сложно отличить подделку от оригинала.Анастасия Сальникова, доцент кафедры финансового права и таможенной деятельности ВлГУ: «Вот это подделка, а это оригинал. Незаконно нанесен товарный знак, причем этот товарный знак не оригинальный, не «Шанель». А сходен до степени смешения с уже существующим. Здесь фонетическое сходство Шанель и Шамель, поэтому мы уже можем понять, что это подделка».А в экспертно-лабораторном комплексе юридического института ВлГУ представлены образцы замков со следами орудий взлома, холодное оружие, изъятое у осужденных, пистолеты и обрезы кустарного производства.Ольга Третьякова, директор Юридического института ВлГУ: «Наша экспозиция безусловно интересна не только для студентов, но и для школьников, потому что они могут познакомиться с жизнью выдающихся людей, связанных с нашим краем, выдающихся государственных деятелей, юристов. И, конечно, поучаствовать в интерактивных мероприятиях, таких как выбираю профессию следователя-криминалиста» или познакомиться с контрафактами и выбрать потом в будущем профессию таможенника».Посетить музейные экспозиции Юридического института можно в Дни открытых дверей: 27 сентября - для одиннадцатых классов и 4 октября - для девятых классов.Юлия Шувалова, Илья Хлудов"Вести-Владимир"