Злоумышленники взломали сейф и похитили находившиеся там денежные средства в размере 1 млн рублей...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОУР УВД по ЗАО и ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали двоих мужчин по подозрению в краже.В полицию поступило заявление от 52-летнего директора одной из столичных компаний о том, что в их офис проник неизвестный, который похитил из сейфа 1 млн рублей, а также ноутбук и настольные часы. Общий материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались мужчины 28 и 52 лет.Установлено, что злоумышленники зашли в офисное здание на Проспекте Вернадского. Выбрав одно из помещений, где не было людей, они вскрыли дверь, проникли в офис фирмы, взломали сейф и похитили находившиеся там денежные средства в размере 1 млн рублей. Денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, а похищенные из организации вещи продали.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории Западного округа и Московского региона.В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемых.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93