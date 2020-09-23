Встретились охотник и рыбак.
- Ну ты как?
- Вытащил вчера вот такого судака, - разводит руки на полтора метра,
- А ты как?
- В лес захожу, тут же лось навстречу, я его с одного выстрела заваливаю, не успел обрадоваться - инспектор выскакивает задний праход. А сезон охоты еще не открыт, статья, я его из второго ствола и кладу. Только перезарядил, кусты зашевелились, там парочка сексом занимается, а нахрена мне свидетели, пришлось и их в расход. На опушку выхожу, а там автобус с туристами, на меня выпялились. Короче, либо ты руки поуже сводишь, либо я и этих к е@аной матери перестреляю!
еще анекдот!