Вирусолог Алексей Аграновский допустил возвращение режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в России. Однако специалист подчеркнул, что такой сценарий ..

Вирусолог Алексей Аграновский допустил возвращение режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в России. Однако специалист подчеркнул, что такой сценарий маловероятен.Аграновский пояснил, что новый карантин позволит спасти немало человеческих жизней, но он также нанесет удар по их благосостоянию и здоровью. Вместе с уменьшением дохода может упасть и настроение, которое приведет к снижению иммунитета и ослабит защиту организма от КОВИДа, передаетВирусолог добавил, что увеличение заболеваемостью коронавирусом в России является незначительным, поэтому говорить о второй волне эпидемии пока рано.