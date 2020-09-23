Погибшему в день убийства исполнилось 44 года.

Во Владимире вынесли приговор 32-летнему жителю города. Он признан судом виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшему его смерть.По информации регионального Следкома, утром 22 февраля обвиняемый совместно с потерпевшим распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого 32-летний владимирец нанес множественные удары руками и ногами по телу товарища. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в тот же день в больнице. Отметим, что потерпевшему в этот день исполнилось 44 года.Суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.