Среди претендентов было и 6 представительниц "слабого пола".
В региональном УМВД
подвели
конкурса «
Народный
участковый
2020
».
В этом году за звание «Народного» боролись 43 представителя из всех районов Владимирской области. Среди претендентов было и 6 представительниц "слабого пола". Победителей первого этапа жители региона выбирали онлайн-голосованием. Наиболее активно за своих участковых традиционно голосовали жители областного центра, Судогодского, Суздальского и Петушинского районов. Всего в онлайн-голосовании приняли участие более 26 000 жителей 33 региона
.
Больше всех голосов набрал старший лейтенант полиции из Владимира Александр Коровин (11 741 голос). Также в тройке лидеров, но с огромным отрывом –
старший лейтенант ОМВД России по Суздальскому району Иван Пряхин (942 голоса) и капитан полиции ОМВД России по Судогодскому району Дмитрий Широков (790 голосов).