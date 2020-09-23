Среди претендентов было и 6 представительниц "слабого пола".

В региональном УМВДподвеликонкурса «Народныйучастковый2020».В этом году за звание «Народного» боролись 43 представителя из всех районов Владимирской области. Среди претендентов было и 6 представительниц "слабого пола". Победителей первого этапа жители региона выбирали онлайн-голосованием. Наиболее активно за своих участковых традиционно голосовали жители областного центра, Судогодского, Суздальского и Петушинского районов. Всего в онлайн-голосовании приняли участие более 26 000 жителей 33 регионаБольше всех голосов набрал старший лейтенант полиции из Владимира Александр Коровин (11 741 голос). Также в тройке лидеров, но с огромным отрывом –старший лейтенант ОМВД России по Суздальскому району Иван Пряхин (942 голоса) и капитан полиции ОМВД России по Судогодскому району Дмитрий Широков (790 голосов).