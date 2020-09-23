Состязания для детей до 14 лет проходят с 20 сентября по 2 октября в режиме онлайн.

Стартовал финал всероссийского турнира по шахматам "Белая ладья". Состязания для детей до 14 лет проходят с 20 сентября по 2 октября в режиме онлайн.Участвуют 52 команды со всей страны, все они победители региональных соревнований. Нашу область представляют ребята из 23 гимназии Владимира. Всего в команде 6 человек, 4 игрока, тренер и спортивный судья. Уже сейчас владимирские школьники борются за звание лучшей команды страны.