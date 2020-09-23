Владимирские мотогонщики оказались в призерах всероссийских соревнований. Спортсмены 33 региона успешно выступили на чемпионате и первенстве России по мотокроссу. Соревнования в личном и

Владимирские мотогонщики оказались в призерах всероссийских соревнований. Спортсмены 33 региона успешно выступили на чемпионате и первенстве России по мотокроссу. Соревнования в личном и командном зачетах проходили на специализированной трассе спортшколы «Мотодром Арена» в Коврове с 17 по 21 сентября. Двое спортсменов из Коврова взяли “золото”. Семён Рыбаков выиграл соревнования в категории «Мотокросс – класс 85