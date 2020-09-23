Депутаты Владимирского городского Совета народных депутатов избрали главой города Андрея Шохина.

Депутаты Владимирского городского Совета народных депутатов выбрали главой администрации города Владимира Андрея Шохина. Напомним, что он уже девять лет занимает этот пост, до этого работал учителем физики и математики, в 2002 году был избран депутатом городского Совета, с 2005 по 2010 годы занимал должность замглавы Владимира.За Андрея Шохина отдали голоса 22 человек, один воздержался, против никто не проголосвал. Всего же, после предвыборной гонки, на этот пост претендовали три человека: собственно, действующий мэр, а также проректор по социальной политике и общим вопросам Владимирского государственного университета Лев Логинов и директор ООО "Издательский Дом РКФ "Томикс" Сергей Казаков.Кстати, в апреле 2020 года были приняты изменения в Устав муниципального образования, объединяющие должности главы администрации и главы города.