Это поможет настраивать режим работы светофоров в оптимальном для движения режиме.

На перекрестке Пекинки и улицы Горького установят видеонаблюдение. Это поможет оптимизировать работу светофора. Об этом и о других острых вопросах дорожного движения рассказали журналистам на рабочем совещании врио заместителя Губернатора Романа Годунина по дорожной деятельности на участках федеральной автодороги М-7 «Волга» на территории города Владимира, Гороховецкого и Камешковского районов. В мероприятии приняли участие директор регионального Департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов, представители руководства муниципальных образований региона и Управления автомагистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.Александр Лукашук, и.о. начальника ФКУ «Управление автомагистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства», рассказал, что движение на перекрестке во Владимире регулируется в ручном режиме, в зависимости от трафика. Ремонт Пекинки должен завершится к ноябрю. А пока есть предложение установить там видеокамеру, чтобы диспетчер мог ориентироваться на реальную обстановку на дороге и регулировать работу светофора.Еще одно важное предложение - изменить схему левого поворота с «Пекинки» на бульвар художника Иванова. Поворот и разворот будет регулироваться стрелкой светофора.Собравшиеся обсудили ситуацию с ремонтом трассы возле Гороховца и подробно остановились на необходимости организовать поворотную петлю в Камешковском районе на участке между 225-м и 228-м км. Таким образом удастся сократить путь между деревнями Марьинка и Пирогово по 16 км в каждую сторону. Строительство разворотной петли запланировано на следующий год в рамках капитального ремонта этого участка дороги, проект уже находится в Главгосэкспертизе. Вопрос оптимизации пассажирских перевозок ещё будет обсуждаться.