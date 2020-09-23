Во владимирском филиале РАНХИГС сегодня прошел круглый стол, посвященный развитию системы патриотического воспитания.

Во владимирском филиале РАНХИГС сегодня прошел круглый стол, посвященный развитию системы патриотического воспитания. На нём обсудили итоги реализации в тридцать третьем регионе одноименной государственной программы.Анатолий Аннин, председатель общественной Палаты Владимирской области: "Для нас этот круглый стол важен в том отношении, что появилась возможность обсудить реализацию этой программы за минувшие три с половиной года, посмотреть, какие проблемы возникли при ее реализации, оценить возможности для дальнейшего продвижения по этому пути".В настоящий момент в России проходит согласование новый федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан", который рассчитан до 2024-го года. Участники круглого стола - представители Общественной палаты региона, Законодательного собрания, областного комитета по делам молодежи, педагоги, руководители различных клубов. Они выдвинули новые предложения, каким образом вовлечь как можно большее количество людей в систему патриотического воспитания. В работе круглого стола так же принял участие космонавт-испытатель, Герой России Сергей Ревин.Сергей Ревин, космонавт-испытатель, Герой России: "Есть интересные идеи, связанные с организацией смен. Космических смен в центре подготовки космонавтов. Ну конечно, это будет осуществляться после пандемии".Иван Алтухов, депутат ЗС Владимирской области: "Создание центра патриотического воспитания - именно с целью обмена опытом и общей координации деятельности сельских клубов, общественных организаций - всех тех, кто непосредственно на местах занимается патриотическим воспитанием".