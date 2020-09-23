Таким образом экс-начальник оперотдела Киржачской колонии пытался добиться увольнения коллеги

Киржачский районный суд вынес приговор по делу экс-начальника оперативного отдела лечебно-исправительного учреждения №8, находящегося в Киржаче. Занимая должность начальника по контракту, подсудимый подговорил одного из заключенных подбросить в автомобиль сослуживца наркотическое вещество. Путем инсценировки факта незаконного хранения наркотика, он пытался добиться увольнения коллеги из органов уголовно-исполнительной системы. Спектакль не состоялся благодаря действиям осужденного, который сначала согласился оказать содействие экс-начальнику, подыскал человека, который приобрел наркотическое средство, а потом в добровольном порядке выдал его сотрудникам службы безопасности.Приговором Киржачского районного суда бывший начальник оперотдела признан виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, от уплаты которго он был освобождён с учетом времени пребывания содержания под стражей и домашним арестом