Сегодня лабораторно подтверждён 31 новый случай заболевания.

Владимирской области от COVID-19 выздоровели 5808 пациентов. 22 сентября признаны здоровыми 19 человек. А к 23 сентября лабораторно подтверждён 31 новый случай заболевания Covid-19. Во Владимире цифра стабильная - 8 человек за сутки.Всего в области зарегистрировано 7034 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За период наблюдения в области отмечено 203 летальных случая.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.