Ведущий:
- Правила игры простые - сейчас вся команда закроет уши, а я назову
первому игроку какое-нибудь слово. Он должен будет объяснить второму
игроку,что это за слово. Второй - третьему, и т. д., до конца. Но объяснения
не
должны повторяться! Если последний игрок правильно назовет первоначальное
слово - команда победила. Поехали! Я называю слово: "холодильник".
Первый (второму):
- Электроприбор, в котором хранят продукты.
Второй(третьему):
- Трехкамерное устройство для охлаждения пива.
Третий:
- Место, где всегда холодно.
4-й:
- Родина пингвинов.
5-й:
- Рабочее место полярников.
6-й:
- Место, где живут туристы в походе.
7-й:
- Такой киоск, в котором торгуют.
8-я:
- Милый, вчера вечером ты куда ходил?
9-й:
еще анекдот!