Она лежала там со времен Великой отечественной войны.

Житель деревни Круглышево Александровского района занялся подготовкой участка к строительству дома и случайно наткнулся на ржавую гранату. По сведениям news-v.ru, он проявил бдительность и не стал самостоятельно выкапывать и рассматривать находку. Мужчина позвонил в службу безопасности, и эксперты выехали на место. Ручная противопехотная граната пролежала в земле почти 80 лет. Росгвардейцы вынули ее со всеми предосторожностями, вывезли и уничтожили.