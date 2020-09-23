Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё два пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 203. Новых случаев заболевания — 31 в 8

Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё два пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 203. Новых случаев заболевания — 31 в 8 муниципальных образованиях. На три меньше, чем накануне. Всего больных теперь 7 034. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (8-мь новых пациентов). На втором месте Александров (7 новых КОВИД-носителей),