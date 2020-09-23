Госдума готовится к рассмотрению проекта нового федерального бюджета. В ближайшее время правительство должно внести его в нижнюю палату. Спикер ГД Вячеслав Володин обратился к депутатам и призвал их не только критиковать предлагаемые кабмином варианты, но и представить свои инициативы по наполнению государственной казны.

Госдума готовится к рассмотрению проекта нового федерального бюджета. В ближайшее время правительство должно внести его в нижнюю палату. Спикер ГД Вячеслав Володин обратился к депутатам и призвал их не только критиковать предлагаемые кабмином варианты, но и представить свои инициативы по наполнению государственной казны.Ранее на пленарном заседании депутат Валерий Гартунг предложил отменить налоговый маневр и возврат НДС экспортерам сырья.Вячеслав Володин прокомментировал законопроект о лишении нефтяников льгот и инициативу о повышении акцизов на сигареты на 20% со следующего года."Вот мы предлагаем эти решения – изъять сверхдоходы у табачников, у нефтяников, а если у вас есть другое предложение – предлагайте его", – сказал Володин.Необходимо проконтролировать, чтобы не произошло повышения конечной стоимости сигарет для потребителей, отметил Володин. "А вот сверхдоходы были изъяты в ситуации непростой", – добавил спикер.Он напомнил о непростой экономической ситуации и добавил, что в СССР и в 90-е годы вопросы наполнения бюджета решались за счет граждан. Сейчас не вводятся дополнительные налоги, от социальных стандартов государство тоже не отказывается, подчеркнул председатель нижней палаты."А если уж и говорить, то да, мы вот с вами отправили в рассылку законопроект о росте налогообложения до 15% НДФЛ на доходы свыше 5 млн по году, но так это то, что все мы с вами предлагали, это повышенная прогрессивная шкала", – добавил Володин.Публикация от (@dumatv) 23 Сен 2020 в 4:34 PDTВ скором времени в Госдуме пройдет встреча с участием лидеров политических партий и глав профильных комитетов, которые отвечают за бюджетные вопросы, напомнил Володин. Это касается не только комитета по бюджету и налогам, но и аграрного, комитета по промышленности, социальных комитетов, подчеркнул спикер."Будет встреча перед рассмотрением бюджета в первом чтении с председателем правительства с участием профильных министров и вице-премьеров – давайте ваши предложения, Валерий Карлович", – Вячеслав Володин к Валерию Гартунгу.Напомним, что 15 сентября Госдума открыла осеннюю сессию – 2020. Главной задачей депутатского корпуса в этом политическом сезоне будет рассмотрение проекта федерального бюджета. Его внесут в нижнюю палату до 1 октября. Также парламентариям предстоит принять 12 бюджетообразующих законов.