Управляемым взрывом специалисты уничтожили здание, расположенное на проезде Куйбышева.

Старый муромский элеватор стерли с лица земли. Управляемым взрывом специалисты уничтожили здание, расположенное на проезде Куйбышева.Зерноперерабатывающий комбинат «Мукомол» в Муроме был построен в 1984 году. Был предназначен для переработки зерна, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями Владимирской области и соседних регионов. По рассказам старожилов, таких элеваторов в Союзе было всего три. С развалом Советского Союза совсем новое предприятие стало не востребованным. Оно неоднократно переходило из рук в руки разных частных структур и банков.Сооружение давно уже превратилось из зернохранилища в место тусовки молодежи. Муромский элеватор даже попадал в рейтинг «Самых опасных места для игр Владимирской области». По информации сайта , после демонтажа элеватора землю намерены продать под застройку.