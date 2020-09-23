Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет услугу «Смотрим вместе», особенно актуальную в текущей ситуации. Любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет услугу «Смотрим вместе», особенно актуальную в текущей ситуации. Любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек. Друзьям услуга предоставляется бесплатно. «Мы стараемся гибко отвечать на новые обстоятельства и потребности. И в нынешних условиях, когда общение все больше и больше переходит